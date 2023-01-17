Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1810
Муж: Сергей Васильевич
Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1821
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Васильевич
Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно