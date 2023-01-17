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Фекла Григорьевна

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Место рождения

Коршуны, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Коршуны, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1810

Муж: Сергей Васильевич

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1821

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Васильевич

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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