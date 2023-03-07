Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1848
Отец: Яковлев Иван Яковлевич
Мать: Евдокия Егоровна
Бракосочетание
10.01.1869
Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолаев Максим Сергеевич
Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно