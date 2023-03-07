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Марфа Ивановна

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Место рождения

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

10.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

1824 г.р.

Муж

1844 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1848

Отец: Яковлев Иван Яковлевич

Мать: Евдокия Егоровна

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
10.01.1869

Муж: Ермолаев Максим Сергеевич

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Максим Сергеевич

Кунова, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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