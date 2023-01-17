Шпаркин Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения06.05.1918
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1918
Отец: Шпаркин Иван Ананьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
1938
Служил 3 года на Дальнем Востоке, на озере Хасан
Военная награда
03.08.1944
медаль «За боевые заслуги» ,№: 32/н от: 03.08.1944 =59 оисбр 1 Украинского фронта
Военная награда
28.04.1945
орден «Красной Звезды» №: 9/н от: 28.04.1945 =59 оисбр 60А 4 Украинского фронта
Военная награда
23.06.1945
орден «Славы III степени» 23.06.1945 =59 оисбр 60А 4 Украинского фронта
Награда
1945
медалью «За Победу над Германией»
Смерть
Около 1970