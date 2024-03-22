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Шпаркин Иван Ананьевич

Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Шустов Ананий Автономович

Мать: Харитина Панкратовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
Около 10.02.1902 ст.

Жена: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Пыжи, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шустов Александр Иванович

Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Козлова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шустов Никита Иванович

Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1916

Дочь: Виноградова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Военная служба
1916
Российский Государственный Военно-исторический архив. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) ящик3997-Ш РГВИА. Ф. 3061. 528-й пехотный Ямпольский полк. 1916-1917 гг
Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Шпаркин Егор Иванович

Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Смерть
После 1941
Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
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