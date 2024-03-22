Шпаркин Иван Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: Шустов Ананий Автономович
Мать: Харитина Панкратовна
Бракосочетание
Около 10.02.1902 ст.
Пыжи, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шустов Александр Иванович
Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Козлова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна
Рождение ребёнка
27.04.1916
Дочь: Виноградова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна
Военная служба
1916
Российский Государственный Военно-исторический архив. Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) ящик3997-Ш РГВИА. Ф. 3061. 528-й пехотный Ямпольский полк. 1916-1917 гг
Рождение ребёнка
06.05.1918
Мать ребёнка: Шпаркина Алимпиада Максимовна
Смерть
После 1941