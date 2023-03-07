Виноградова (Шустова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Шустова) Александра Ивановна

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

27.04.1916

Дата смерти

11.10.1990

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1916

Отец: Шпаркин Иван Ананьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Образование
После 1930
Ржев, город Ржев, Тверская область
Медицинское училище
Бракосочетание
30.02.1938

Муж: Виноградов Дмитрий Васильевич

г.Житомир Украинская ССР
Место жительства
1941
Симбилей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1943

Дочь: Колотова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Виноградов Дмитрий Васильевич

Симбилей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
1950
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
медпункт фельдшер-акушерка
Место жительства
1983
Сабуровка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
11.10.1990
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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