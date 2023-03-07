Виноградова (Шустова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.04.1916
Дата смерти11.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1916
Отец: Шпаркин Иван Ананьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
После 1930
Ржев, город Ржев, Тверская область
Медицинское училище
Бракосочетание
30.02.1938
г.Житомир Украинская ССР
Место жительства
1941
Рождение ребёнка
14.04.1943
Дочь: Колотова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Виноградов Дмитрий Васильевич
Место жительства
1950
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
медпункт фельдшер-акушерка
Место жительства
1983
Сабуровка, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
11.10.1990
Саратов, город Саратов, Саратовская область