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Виноградов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

21.11.1914

Дата смерти

03.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914

Отец: Баков Василий Георгиевич

Мать: Бакова Мария Назаровна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Военная служба
20.08.1935
воентехник 2ранга
Бракосочетание
30.02.1938

Жена: Виноградова Александра Ивановна

г.Житомир Украинская ССР
Военная награда
09.09.1942
медаль «За боевые заслуги» (приказ 9/н 09.09.42)
Рождение ребёнка
14.04.1943

Дочь: Колотова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Ивановна

Симбилей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Образование
?.05.1943
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Высшие военные курсы ЛАТКУ им.Ворошилова
Военная награда
07.10.1944
орден «Красной звезды» (приказ 64/н 07.10.44)
Демобилизация
15.12.1945
старший техник-лейтенант
Награда
1967
медаль «50-лет ВС СССР»
Награда
1970
знак «25-лет Победы над Германией»
Награда
1978
медаль «Ветеран труда»
Награда
1978
медаль «60-лет ВС СССР»
Смерть
03.11.1982
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Награда
23.12.1985
орден "Отечественной войны" 2 степени
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