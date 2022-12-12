Виноградов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1914
Дата смерти03.11.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1914
Отец: Баков Василий Георгиевич
Мать: Бакова Мария Назаровна
Военная служба
20.08.1935
воентехник 2ранга
Бракосочетание
30.02.1938
г.Житомир Украинская ССР
Военная награда
09.09.1942
медаль «За боевые заслуги» (приказ 9/н 09.09.42)
Рождение ребёнка
14.04.1943
Дочь: Колотова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Ивановна
Симбилей, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Образование
?.05.1943
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Высшие военные курсы ЛАТКУ им.Ворошилова
Военная награда
07.10.1944
орден «Красной звезды» (приказ 64/н 07.10.44)
Демобилизация
15.12.1945
старший техник-лейтенант
Награда
1967
медаль «50-лет ВС СССР»
Награда
1970
знак «25-лет Победы над Германией»
Награда
1978
медаль «Ветеран труда»
Награда
1978
медаль «60-лет ВС СССР»
Смерть
03.11.1982
Колотов Буерак, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Награда
23.12.1985
орден "Отечественной войны" 2 степени