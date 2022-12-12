Шустов Никита Иванович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти05.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Военная служба
1939
В 1939 году окончил Орджоникидзенское пограничное училище
Смерть
05.05.1943
погиб в бою
Военная награда
24.07.1943
Посмертно награжден орденом Отечественной войны 2 степени за умелое руководство ротой в своем последнем бою. (№: 44/н от: 24.07.1943 56 армия Северокавказкого фронта)