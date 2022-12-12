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Шустов Никита Иванович

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Место рождения

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

05.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Шпаркин Иван Ананьевич

Мать: Шпаркина Алимпиада Максимовна

Вороны, Пыжевская волость, Ржевский уезд
Военная служба
1939
В 1939 году окончил Орджоникидзенское пограничное училище
Смерть
05.05.1943
погиб в бою
Военная награда
24.07.1943
Посмертно награжден орденом Отечественной войны 2 степени за умелое руководство ротой в своем последнем бою. (№: 44/н от: 24.07.1943 56 армия Северокавказкого фронта)
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