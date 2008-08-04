Бокарев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1927
Дата смерти04.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1927
Отец: Бокарев Иван Иванович
Мать: Бокарева -
Рождение ребёнка
28.08.1953
Дочь: Медведева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Бокарева Надежда Аввакумовна
Рождение ребёнка
08.07.1955
Сын: Бокарев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Бокарева Надежда Аввакумовна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.10.1957
Сын: Бокарев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Бокарева Надежда Аввакумовна
Рождение ребёнка
16.01.1970
Сын: Бокарев Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Бокарева Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
25.10.1972
Дочь: Бокарева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Бокарева Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2008