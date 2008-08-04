Бокарев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокарев Владимир Иванович

Бокарев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1927

Дата смерти

04.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1927

Отец: Бокарев Иван Иванович

Мать: Бокарева -

Рождение ребёнка
28.08.1953

Дочь: Медведева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Бокарева Надежда Аввакумовна

Рождение ребёнка
08.07.1955

Сын: Бокарев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Бокарева Надежда Аввакумовна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.10.1957

Сын: Бокарев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Бокарева Надежда Аввакумовна

Рождение ребёнка
16.01.1970

Сын: Бокарев Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Бокарева Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1972

Дочь: Бокарева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Бокарева Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Надежда Аввакумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Валентина Григорьевна

Смерть
04.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close