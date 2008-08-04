Бокарева -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1927
Сын: Бокарев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бокарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Терешкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бокарев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно