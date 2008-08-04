Бокарева - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1927

Сын: Бокарев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бокарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Терешкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бокарев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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