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Бокарев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1904

Дата смерти

09.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904

Отец: Бокарев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1927

Сын: Бокарев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бокарева -

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Терешкова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Бокарева -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарев Константин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокарева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бокарева Нина

Смерть
09.11.1984
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