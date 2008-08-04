Бокарев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1904
Дата смерти09.11.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1904
Отец: Бокарев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1927
Сын: Бокарев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Бокарева -
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Терешкова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Бокарева -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокарева Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокарева -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокарев Константин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокарева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бокарева Нина
Смерть
09.11.1984