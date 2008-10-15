Терешкова (Бокарева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерешкова (Бокарева) Анастасия Ивановна

Терешкова (Бокарева) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

15.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Бокарев Иван Иванович

Мать: Бокарева -

Рождение ребёнка
23.08.1955

Дочь: Хромова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Терешков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.09.1963

Сын: Терешков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Терешков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Валентина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешков Николай Васильевич

Смерть
15.10.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close