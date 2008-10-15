Терешкова (Бокарева) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти15.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: Бокарев Иван Иванович
Мать: Бокарева -
Рождение ребёнка
23.08.1955
Дочь: Хромова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Терешков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
02.09.1963
Сын: Терешков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Терешков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Валентина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.2008