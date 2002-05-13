Терешков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1937
Дата смерти13.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1955
Дочь: Хромова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.09.1963
Сын: Терешков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.2002