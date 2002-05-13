Терешков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1937

Дата смерти

13.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1955

Дочь: Хромова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.09.1963

Сын: Терешков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Терешкова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешкова Анастасия Ивановна

Смерть
13.05.2002
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