Бокарева Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бокарев Иван Иванович

Мать: Бокарева Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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