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Бокарева Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1936

Дата смерти

12.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1970

Сын: Бокарев Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1972

Дочь: Бокарева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Владимир Иванович

Смерть
12.09.2013
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