Бокарева Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1936
Дата смерти12.09.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1970
Сын: Бокарев Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1972
Дочь: Бокарева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2013