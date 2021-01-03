Бокарев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБокарев Александр Владимирович

Бокарев Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1957

Дата смерти

03.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1957

Отец: Бокарев Владимир Иванович

Мать: Бокарева Надежда Аввакумовна

Рождение ребёнка
20.08.1990

Дочь: Филипоненко Юлия Александровна

Мать ребёнка: Бокарева Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бокарев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бокарева Лидия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Лидия Тимофеевна

Смерть
03.01.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close