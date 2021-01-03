Бокарев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1957
Дата смерти03.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1957
Рождение ребёнка
20.08.1990
Дочь: Филипоненко Юлия Александровна
Мать ребёнка: Бокарева Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бокарев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бокарева Лидия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2021