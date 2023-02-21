Бокарева (Осипова) Надежда Аввакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева (Осипова) Надежда Аввакумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1932

Дата смерти

10.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1932

Отец: Осипов Аввакум

Мать: Осипова Пелагея

Рождение ребёнка
28.08.1953

Дочь: Медведева Мария Владимировна

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1955

Сын: Бокарев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.10.1957

Сын: Бокарев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Владимир Иванович

Смерть
10.09.1968
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