Бокарева (Осипова) Надежда Аввакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1932
Дата смерти10.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1932
Отец: Осипов Аввакум
Мать: Осипова Пелагея
Рождение ребёнка
28.08.1953
Дочь: Медведева Мария Владимировна
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1955
Сын: Бокарев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.10.1957
Сын: Бокарев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1968