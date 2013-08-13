Бокарев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.07.1955
Дата смерти13.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1955
Рождение ребёнка
30.04.1976
Дочь: Сиденко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
29.09.1978
Сын: Бокарев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
17.06.1993
Сын: Бокарев Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Бокарева Нателла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокарева Нателла
Смерть
13.08.2013