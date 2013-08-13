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Бокарев Владимир Владимирович

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Место рождения

Гомель

Дата рождения

08.07.1955

Дата смерти

13.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1955

Отец: Бокарев Владимир Иванович

Мать: Бокарева Надежда Аввакумовна

Рождение ребёнка
30.04.1976

Дочь: Сиденко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
29.09.1978

Сын: Бокарев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Цветкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
17.06.1993

Сын: Бокарев Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Бокарева Нателла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокарева Нателла

Смерть
13.08.2013
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