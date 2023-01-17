Цветкова (Галкина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Галкина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

12.08.1958

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1958

Отец: Галкин Алексей Иванович

Мать: Галкина Александра Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
15.08.1959

Муж: Цветков Сергей Вячеславович

Рождение ребёнка
30.04.1976

Дочь: Сиденко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Владимирович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1978

Сын: Бокарев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Бокарев Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
22.08.1990

Дочь: Рычагова Альбина Сергеевна

Отец ребёнка: Цветков Сергей Вячеславович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Владимир Владимирович

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