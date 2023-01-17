Цветкова (Галкина) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1958
Бракосочетание
15.08.1959
Рождение ребёнка
30.04.1976
Дочь: Сиденко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
29.09.1978
Сын: Бокарев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Бокарев Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.1990
Дочь: Рычагова Альбина Сергеевна
Отец ребёнка: Цветков Сергей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно