Бокарев Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1978
Рождение ребёнка
08.02.2006
Дочь: Бокарева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Бокарева Наталья Сергеевна
Бракосочетание
29.09.2006
Рождение ребёнка
31.07.2008
Сын: Бокарев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Бокарева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.06.2016
Дочь: Бокарева Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Бокарева Наталья Сергеевна