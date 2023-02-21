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Бокарев Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1978

Отец: Бокарев Владимир Владимирович

Мать: Цветкова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.02.2006

Дочь: Бокарева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Бокарева Наталья Сергеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
29.09.2006

Жена: Бокарева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
31.07.2008

Сын: Бокарев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Бокарева Наталья Сергеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.2016

Дочь: Бокарева Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Бокарева Наталья Сергеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
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