Осипова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Пелагея

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Место рождения

Старые Дятловичи, Гомельский район, Гомельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Дятловичи, Гомельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Бокарева Надежда Аввакумовна

Отец ребёнка: Осипов Аввакум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Аввакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучбаева Кристина Аввакумовна

Отец ребёнка: Осипов Аввакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Иван Аввакумович

Отец ребёнка: Осипов Аввакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Аввакумовна

Отец ребёнка: Осипов Аввакум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Аввакумовна

Отец ребёнка: Осипов Аввакум

Смерть
Неизвестно
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