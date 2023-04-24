Осипова Пелагея
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Бокарева Надежда Аввакумовна
Отец ребёнка: Осипов Аввакум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Аввакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучбаева Кристина Аввакумовна
Отец ребёнка: Осипов Аввакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Аввакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Аввакумовна
Отец ребёнка: Осипов Аввакум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Аввакумовна
Отец ребёнка: Осипов Аввакум
Смерть
Неизвестно