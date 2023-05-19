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Котов Антоний Павлович

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

27.07.1869

Дата смерти

07.04.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1869

Отец: Котов Павел Никифоров

Мать: Котова Матрона Иовова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Котов Даниил Антонович

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Котов Степан Антонович

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Дочь: Корнеева Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Рождественская Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Сын: Котов Василий Антонович

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.02.1907

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Конькова Анна Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1911

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Котов Андрей Антонович

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Татьяна Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
07.04.1913
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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