Котов Антоний Павлович
Место рождения
Дата рождения27.07.1869
Дата смерти07.04.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1869
Отец: Котов Павел Никифоров
Мать: Котова Матрона Иовова
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
24.12.1897
Дочь: Корнеева Анисья Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Рождественская Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
17.02.1905
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
14.02.1907
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Конькова Анна Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
05.08.1911
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
09.10.1912
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Котова Татьяна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1913