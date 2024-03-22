Конькова (Котова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Коньков Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коньков Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1993