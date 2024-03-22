Конькова (Котова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Котова) Анна Антоновна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Котов Антоний Павлович

Мать: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Коньков Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Коньков Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коньков Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1993
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