Корнеева (Котова) Анисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Котова) Анисья Антоновна

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Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.12.1897

Дата смерти

04.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1897

Отец: Котов Антоний Павлович

Мать: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Полина (Пелагея) Ефимовна

Отец ребёнка: Корнеев Ефим Михайлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Корнеев Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Корнеев Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1939

Сын: Корнеев Александр Ефимович

Отец ребёнка: Корнеев Ефим Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Ефим Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.01.1980
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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