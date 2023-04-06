Корнеева (Котова) Анисья Антоновна
Место рождения
Дата рождения24.12.1897
Дата смерти04.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1897
Отец: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Полина (Пелагея) Ефимовна
Отец ребёнка: Корнеев Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Корнеев Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Корнеев Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1939
Сын: Корнеев Александр Ефимович
Отец ребёнка: Корнеев Ефим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
04.01.1980