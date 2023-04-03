Котова Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Котов Даниил Антонович

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Котов Степан Антонович

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.12.1897

Дочь: Корнеева Анисья Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Рождественская Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.12.1904

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Сын: Котов Василий Антонович

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.02.1907

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Конькова Анна Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.08.1911

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1912

Сын: Котов Андрей Антонович

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Антоний Павлович

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1950
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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