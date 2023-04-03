Котова Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
24.12.1897
Дочь: Корнеева Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
13.04.1902
Дочь: Рождественская Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1905
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
14.02.1907
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Конькова Анна Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1911
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
09.10.1912
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Котов Антоний Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1950