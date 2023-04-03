Корнеев Ефим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1895
Дата смерти21.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Полина (Пелагея) Ефимовна
Мать ребёнка: Корнеева Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
08.02.1937
Сын: Корнеев Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Корнеева Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
25.03.1939
Сын: Корнеев Александр Ефимович
Мать ребёнка: Корнеева Анисья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.11.1971