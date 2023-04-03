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Корнеев Ефим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1895

Дата смерти

21.11.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Полина (Пелагея) Ефимовна

Мать ребёнка: Корнеева Анисья Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.02.1937

Сын: Корнеев Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Корнеева Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
25.03.1939

Сын: Корнеев Александр Ефимович

Мать ребёнка: Корнеева Анисья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Анисья Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
21.11.1971
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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