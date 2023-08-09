Рождественская (Котова) Пелагея Антоновна
Место рождения
Дата рождения13.04.1902
Дата смерти09.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1902
Отец: Котов Антоний Павлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лысенкова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рождественский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Рождественский Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
25.06.1938
Дочь: Капцова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Галина Андреевна
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
01.04.1944
Сын: Рождественский Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.02.1985