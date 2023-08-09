Рождественская (Котова) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская (Котова) Пелагея Антоновна

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.04.1902

Дата смерти

09.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1902

Отец: Котов Антоний Павлович

Мать: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лысенкова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рождественский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Рождественский Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.06.1938

Дочь: Капцова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Галина Андреевна

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1944

Сын: Рождественский Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Отец ребёнка: Рождественский Андрей Дементьевич

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Андрей Дементьевич

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
09.02.1985