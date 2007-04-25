Рождественский Виктор Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1944
Дата смерти25.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1944
Рождение ребёнка
29.08.1966
Сын: Рождественский Александр Викторович
Мать ребёнка: Рождественская Валентина
Рождение ребёнка
20.05.1968
Сын: Рождественский Эдуард Викторович
Мать ребёнка: Рождественская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рождественская Валентина
Смерть
25.04.2007