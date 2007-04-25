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Рождественский Виктор Андреевич

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.04.1944

Дата смерти

25.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1944

Отец: Рождественский Андрей Дементьевич

Мать: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.08.1966

Сын: Рождественский Александр Викторович

Мать ребёнка: Рождественская Валентина

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.05.1968

Сын: Рождественский Эдуард Викторович

Мать ребёнка: Рождественская Валентина

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Валентина

Смерть
25.04.2007
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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