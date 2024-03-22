Рождественский Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения29.08.1966
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1966
Рождение ребёнка
01.10.1989
Дочь: Олеся Александровна
Мать ребёнка: Рождественская Ольга
Рождение ребёнка
28.06.1992
Сын: Рождественский Александр Александрович
Мать ребёнка: Рождественская Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рождественская Ольга
Место жительства
Неизвестно