Рождественский Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский Александр Викторович

Рождественский Александр Викторович

Место рождения

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1966

Отец: Рождественский Виктор Андреевич

Мать: Рождественская Валентина

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1989

Дочь: Олеся Александровна

Мать ребёнка: Рождественская Ольга

Рождение ребёнка
28.06.1992

Сын: Рождественский Александр Александрович

Мать ребёнка: Рождественская Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Ольга

Место жительства
Неизвестно
Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close