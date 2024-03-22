Рождественский Андрей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРождественский Андрей Дементьевич

Рождественский Андрей Дементьевич

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.10.1896

Дата смерти

16.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лысенкова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рождественский Александр Андреевич

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Рождественский Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.06.1938

Дочь: Капцова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Галина Андреевна

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1944

Сын: Рождественский Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Андреевна

Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Пелагея Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
16.10.1963
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close