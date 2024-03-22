Рождественский Андрей Дементьевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1896
Дата смерти16.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лысенкова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рождественский Александр Андреевич
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Рождественский Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
25.06.1938
Дочь: Капцова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Галина Андреевна
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
01.04.1944
Сын: Рождественский Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Андреевна
Мать ребёнка: Рождественская Пелагея Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1963