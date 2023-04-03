Рождественская Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рождественская Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1966

Сын: Рождественский Александр Викторович

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Андреевич

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.05.1968

Сын: Рождественский Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Рождественский Виктор Андреевич

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рождественский Виктор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область