Рождественская Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1966
Сын: Рождественский Александр Викторович
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
20.05.1968
Сын: Рождественский Эдуард Викторович
Отец ребёнка: Рождественский Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область