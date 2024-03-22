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Рождественский Эдуард Викторович

Место рождения

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.05.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1968

Отец: Рождественский Виктор Андреевич

Мать: Рождественская Валентина

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.10.1990

Сын: Рождественский Денис Эдуардович

Мать ребёнка: Рождественская Елена

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.02.1992

Сын: Рождественский Илья Эдуардович

Мать ребёнка: Рождественская Елена

Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рождественская Елена

Место жительства
Неизвестно
Зудна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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