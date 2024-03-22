Рождественский Эдуард Викторович
Место рождения
Дата рождения20.05.1968
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1968
Рождение ребёнка
04.10.1990
Сын: Рождественский Денис Эдуардович
Мать ребёнка: Рождественская Елена
Рождение ребёнка
16.02.1992
Сын: Рождественский Илья Эдуардович
Мать ребёнка: Рождественская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рождественская Елена
Место жительства
Неизвестно