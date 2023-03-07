Котова Матрона Иовова
Место рождения
Дата рождения20.03.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1842
Отец: Иов Игнатов
Мать: Анна Романова
Бракосочетание
08.11.1859
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
19.05.1868
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
27.07.1869
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Агриппина Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
17.05.1875
Сын: Котов Семен Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
24.02.1880
Сын: Котов Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
19.05.1973
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котов Иоанн Павлович
Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно