Котова Матрона Иовова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова Матрона Иовова

Котова Матрона Иовова

avatar

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.03.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1842

Отец: Иов Игнатов

Мать: Анна Романова

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Котов Павел Никифоров

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1868

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1869

Сын: Котов Антоний Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.05.1875

Сын: Котов Семен Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Котов Агафонник Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Котов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1973

Сын: Котов Никита Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Стефан Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Котов Павел Никифоров

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close