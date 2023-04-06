Анна Романова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1839
Муж: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
20.03.1842
Дочь: Котова Матрона Иовова
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Домна Иовова
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Иовова
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
01.11.1845
Сын: Павел Иовов
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
30.03.1847
Сын: Василий Иовов
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
03.11.1848
Дочь: Домника Иовова
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
10.01.1857
Дочь: Татьяна Иовова
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
19.02.1859
Дочь: Евдокия Иовова
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Рождение ребёнка
29.04.1861
Сын: Иоанн Иовов
Отец ребёнка: Иов Игнатов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно