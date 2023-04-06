Анна Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Романова

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Место рождения

Огарково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Огарково, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Иов Игнатов

Рождение ребёнка
20.03.1842

Дочь: Котова Матрона Иовова

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Домна Иовова

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Иовова

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1845

Сын: Павел Иовов

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1847

Сын: Василий Иовов

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.11.1848

Дочь: Домника Иовова

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.01.1857

Дочь: Татьяна Иовова

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.02.1859

Дочь: Евдокия Иовова

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.04.1861

Сын: Иоанн Иовов

Отец ребёнка: Иов Игнатов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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