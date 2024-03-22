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Котов Степан Антонович

Место рождения

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Котов Антоний Павлович

Мать: Котова Татьяна Георгиевна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
05.04.1909

Жена: Котова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Федоровна

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Селезнева Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Котова Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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