Котов Степан Антонович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Котов Антоний Павлович
Бракосочетание
05.04.1909
Жена: Котова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Селезнева Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Котова Евдокия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно