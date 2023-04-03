Котова (Журавлева) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Журавлева) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1909

Муж: Котов Степан Антонович

Рождение ребёнка
27.06.1913

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Котов Степан Антонович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Селезнева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Котов Степан Антонович

Смерть
Неизвестно
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