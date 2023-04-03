Котова (Журавлева) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.04.1909
Рождение ребёнка
27.06.1913
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Котов Степан Антонович
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Селезнева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Котов Степан Антонович
Смерть
Неизвестно