Ураков Фёдор Константинов
Место рождения
Дата рождения17.09.1877 ст.
Дата смерти11.12.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1877 ст.
Отец: Ураков Константин Павлов
Мать: Уракова Дарья Михайлова
Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 27об.-28, №60)
Крещение
18.09.1877 ст.
Восприемник: того же починка крестьянин Козьма Васильев Ураков. Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 27об.-28, №60)
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 44об-45, №6). Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкиной запасной солдат Фёдор Константинов Ураков, православный, перв... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1903
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Запись в МК за 1903 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 34об-35, №93).
Рождение ребёнка
30.09.1905
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 165об-166. №67)
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.
Дочь: (Уракова) Юлия Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 349об-350, №65)
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.
Дочь: (Уракова) Мария Константинова
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 83об-84, №9)
Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.
Дочь: (Уракова) Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 176об-177, №29)
Рождение ребёнка
20.12.1911 ст.
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 301об-302, №107)
Поручитель
23.01.1912 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Илларион Константинов Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 31 год и 3 месяца. Н... Показать все
Рождение ребёнка
07.08.1913
Сын: Ураков Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 20об-21, №50)
Рождение ребёнка
10.12.1914
Сын: Ураков Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 117об-118, №122)
Смерть
11.12.1914 ст.
Убит. Младший унтер-офицер 124-го пехотного Воронежского полка. (РГВИА 16196-1-256. Документ №1037)