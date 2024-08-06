Уракова (Киселёва) Анна Андрианова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти09.10.1918
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Около 1885
Отец: Киселёв Андриан Лаврентьев
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 18 лет в записи МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 44об-45, №6).
Бракосочетание
31.01.1903 ст.
Запись в МК 1903 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 44об-45, №6). Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкиной запасной солдат Фёдор Константинов Ураков, православный, перв... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1903
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
Запись в МК за 1903 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 34об-35, №93).
Рождение ребёнка
30.09.1905
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
Запись в МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-108, лист 165об-166. №67)
Рождение ребёнка
14.07.1907 ст.
Дочь: (Уракова) Юлия Фёдорова
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 349об-350, №65)
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.
Дочь: (Уракова) Мария Константинова
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 83об-84, №9)
Рождение ребёнка
08.04.1910 ст.
Дочь: (Уракова) Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 176об-177, №29)
Рождение ребёнка
20.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 301об-302, №107)
Рождение ребёнка
07.08.1913
Сын: Ураков Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
МК 1913 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 20об-21, №50)
Рождение ребёнка
10.12.1914
Сын: Ураков Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Ураков Фёдор Константинов
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 117об-118, №122)
Смерть
09.10.1918
В возрасте 35 лет от испанской болезни. Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 177об.-178 №37)
Похороны
11.10.1918
Погребена на приходском кладбище. Запись в МК 1918 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-111, лист 177об.-178 №37)