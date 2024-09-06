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Ураков Константин Павлов

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

08.06.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Ураков Павел Николаев

Мать: Уракова Прасковья Назарова (Гаврилова)

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Бракосочетание
До 1865

Жена: Уракова Дарья Михайлова

Поручитель
21.01.1866 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Герасим Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17,5 лет. Запись ... Показать все
Поручитель
23.01.1866 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Пектемерсурта казенный крестьянин Афанасий Егоров Михеев, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 18 лет. ... Показать все
Восприемник
20.02.1866 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник на крещении младенца Василия Егорова Соколова (родители: починка Пектемер-Сурта казенный крестьянин Егор Еремеев Соколов и законная жена его Пелагея Аввакумова, оба православные). Запись ... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1866

Дочь: Ольга Константинова

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 79об-80, №49)
Поручитель
24.01.1868 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянскому сыны Козьме Васильеву Уракову, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет. Запись в МК 1868 го... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1869 ст.

Дочь: Агрипина Константинова

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 230об-231, №49)
Рождение ребёнка
20.07.1870 ст.

Сын: Ураков Илья Константинов

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Запись в МК 1870 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 19об-20, №44)
Рождение ребёнка
06.09.1873 ст.

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 280об.-281, №58)
Поручитель
25.01.1874 ст.
Куракино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости почитнка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. ... Показать все
Поручитель
09.02.1875 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1875 ст.

Сын: Ураков Василий Константинов

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 73об.-74, №2)
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.

Сын: Ураков Фёдор Константинов

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 27об.-28, №60)
Рождение ребёнка
13.09.1880 ст.

Сын: Ураков Ларион Константинов

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 213об-214, №54)
Поручитель
22.01.1884 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости деревни Пектемерсурта крестьянин Никифор Иванов Михеев, православного исповедания, первым браком, 19 лет. Невест... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: Уракова Наталия Константинова

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Овечкина Анастасия Константинова

Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова

Поручитель
04.02.1891 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Овечкина крестьянин Александр Еремеев Соколов, православного исповедания, первым браком, в возрасте 25 л... Показать все
Поручитель
17.02.1891 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Овечкина уволенный в запас бомбардир Никандр Сергеев Овечкин, православного исповедания, первым браком, ... Показать все
Поручитель
19.01.1896 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестянин Яков Еремеев Соколов, православный, вторым браком, 33 года. Невеста: деревни Большого Сабанера Токтай-Белякского прихода до... Показать все
Поручитель
06.06.1905 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Павел Петров Овечкин, православный, первым браком, в возрасте 24 лет. Невеста: той же волости и деревн... Показать все
Смерть
08.06.1912 ст.
В возрасте 75 лет - натурально. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 386об-387, №27)
Похороны
10.06.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 386об-387, №27)

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