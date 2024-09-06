Ураков Константин Павлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти08.06.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1842
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Бракосочетание
До 1865
Жена: Уракова Дарья Михайлова
Поручитель
21.01.1866 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Герасим Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17,5 лет. Запись ... Показать все
Поручитель
23.01.1866 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Пектемерсурта казенный крестьянин Афанасий Егоров Михеев, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 18 лет. ... Показать все
Восприемник
20.02.1866 ст.
Восприемник на крещении младенца Василия Егорова Соколова (родители: починка Пектемер-Сурта казенный крестьянин Егор Еремеев Соколов и законная жена его Пелагея Аввакумова, оба православные). Запись ... Показать все
Рождение ребёнка
05.07.1866
Дочь: Ольга Константинова
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 79об-80, №49)
Поручитель
24.01.1868 ст.
Поручитель по жениху: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянскому сыны Козьме Васильеву Уракову, православного вероисповедания, первым браком, 19 лет. Запись в МК 1868 го... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1869 ст.
Дочь: Агрипина Константинова
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 230об-231, №49)
Рождение ребёнка
20.07.1870 ст.
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Запись в МК 1870 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 19об-20, №44)
Рождение ребёнка
06.09.1873 ст.
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Запись в МК 1873 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-101, лист 280об.-281, №58)
Поручитель
25.01.1874 ст.
Куракино, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости почитнка Пектемерсурта крестьянин Леонтий Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком, 20 лет. ... Показать все
Поручитель
09.02.1875 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости починка Пектемерсурта крестьянин Федот Васильев Ураков, православного вероисповедания, первым браком в возрасте 17... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1875 ст.
Сын: Ураков Василий Константинов
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Запись в МК за 1876 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-102, лист 73об.-74, №2)
Рождение ребёнка
17.09.1877 ст.
Сын: Ураков Фёдор Константинов
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Запись в МК 1877 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-102, лист 27об.-28, №60)
Рождение ребёнка
13.09.1880 ст.
Сын: Ураков Ларион Константинов
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
МК 1880 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-103, лист 213об-214, №54)
Поручитель
22.01.1884 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда Ирмучашской волости деревни Пектемерсурта крестьянин Никифор Иванов Михеев, православного исповедания, первым браком, 19 лет. Невест... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: Уракова Наталия Константинова
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Овечкина Анастасия Константинова
Мать ребёнка: Уракова Дарья Михайлова
Поручитель
04.02.1891 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Овечкина крестьянин Александр Еремеев Соколов, православного исповедания, первым браком, в возрасте 25 л... Показать все
Поручитель
17.02.1891 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Уржумского уезда, Ирмучашской волости, починка Овечкина уволенный в запас бомбардир Никандр Сергеев Овечкин, православного исповедания, первым браком, ... Показать все
Поручитель
19.01.1896 ст.
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: починка Овечкина крестянин Яков Еремеев Соколов, православный, вторым браком, 33 года. Невеста: деревни Большого Сабанера Токтай-Белякского прихода до... Показать все
Поручитель
06.06.1905 ст.
Поручитель по невесте на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Павел Петров Овечкин, православный, первым браком, в возрасте 24 лет. Невеста: той же волости и деревн... Показать все
Смерть
08.06.1912 ст.
В возрасте 75 лет - натурально. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 386об-387, №27)
Похороны
10.06.1912 ст.
Погребён на кладбище. МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 386об-387, №27)