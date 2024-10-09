Уракова (Уракова) Наталия Константинова
Место рождения
Дата рождения04.08.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.08.1884 ст.
Отец: Ураков Константин Павлов
Мать: Уракова Дарья Михайлова
Родители младенца: Ирмучашской волости, починка Пектемер-сурта крестьянин Константин Павлов Ураков и законная жена его Дария Михайлова, оба православные. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви с... Показать все
Крещение
15.08.1884 ст.
Восприемница: той же волости и починка родная дочь отцу младенца девица Ольга [Константинова] Уракова. Запись в МК за 1884 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-104, лист 20об-21, №45)
Бракосочетание
06.02.1908 ст.
Поручители по жениху: Ирмучашской волости деревни Кожланура крестьянин Иван Дмитриев Жолобов и деревни Овечкина крестьянин Фёдор Фёдоров Овечкин; По невесте: той же волости и деревни Овечкина крестья... Показать все
Рождение ребёнка
07.03.1909 ст.
Дочь: (Уракова) Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Ураков Николай Никитин
Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 89об-90, №25)
Восприемник
03.07.1911 ст.
Восприемница на крещении Валентины Константиновой Овечкиной (родители: Ирмучашской волости, деревни Овечкина запасной солдат Константин Иванов Овечкин и жена его Федосья Констнтинова [предположение - ... Показать все
Рождение ребёнка
26.07.1911 ст.
Дочь: (Уракова) Серафима Николаева
Отец ребёнка: Ураков Николай Никитин
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 288об-289, №56)
Смерть
Неизвестно