Овечкина (Уракова) Анастасия Константинова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: Ураков Константин Павлов
Мать: Уракова Дарья Михайлова
Восприемник
15.07.1907 ст.
Восприемница на крещении племянницы Юлии Фёдоровой Ураковой. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 349об-350, №65)
Восприемник
01.05.1908 ст.
Восприемница на крещении племянницы Таисии Ильиной Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деервни Овечкина крестьянин Илья Константинов Овечкин [ошибка!!! - Ураков] и закнонная его жена Зи... Показать все
Бракосочетание
21.01.1909 ст.
Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Фёдор Фёдоров Овечкин, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости и деревни крестьянина Константина Павлова Уракова дочь, деви... Показать все
Восприемник
27.05.1912 ст.
Восприемница на крещении Анны Евдокимовой Жолобовой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Кожланура запасной солдат Евдоким Дмитриев Жолобов и жена его Клавдия Фёдорова, оба православные.... Показать все
Смерть
Неизвестно