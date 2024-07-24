Овечкина (Уракова) Анастасия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечкина (Уракова) Анастасия Константинова

Овечкина (Уракова) Анастасия Константинова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Муж

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: Ураков Константин Павлов

Мать: Уракова Дарья Михайлова

Восприемник
15.07.1907 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении племянницы Юлии Фёдоровой Ураковой. Запись в МК 1907 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 349об-350, №65)
Восприемник
01.05.1908 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении племянницы Таисии Ильиной Ураковой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деервни Овечкина крестьянин Илья Константинов Овечкин [ошибка!!! - Ураков] и закнонная его жена Зи... Показать все
Бракосочетание
21.01.1909 ст.

Муж: Овечкин Фёдор Фёдоров

Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Жених: Ирмучашской волости деревни Овечкина крестьянин Фёдор Фёдоров Овечкин, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: той же волости и деревни крестьянина Константина Павлова Уракова дочь, деви... Показать все
Восприемник
27.05.1912 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Анны Евдокимовой Жолобовой. Родители младенца: Ирмучашской волости, деревни Кожланура запасной солдат Евдоким Дмитриев Жолобов и жена его Клавдия Фёдорова, оба православные.... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.