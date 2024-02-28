Ураков Илья Константинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ураков Константин Павлов
Мать: Уракова Дарья Михайлова
Поручитель
10.02.1899
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Того же починка крестьянина Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно