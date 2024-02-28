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Ураков Илья Константинов

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ураков Константин Павлов

Мать: Уракова Дарья Михайлова

Поручитель
10.02.1899
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху на бракосочетании: Жених: Ирмучашской волости починка Овечкина крестьянин Андрей Федотов Ураков, православный, первым браком, 19 лет. Невеста: Того же починка крестьянина Пет... Показать все
Смерть
Неизвестно
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