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Уракова Зиновия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Илья Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Рождение ребёнка
Вычислено 1894 ст.

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Рождение ребёнка
Вычислено 1898 ст.

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Рождение ребёнка
До 1900

Сын: Ураков Александр Ильин

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Рождение ребёнка
28.01.1903 ст.

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

МК за 1903 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 3об-4, №8).
Рождение ребёнка
20.06.1904 ст.

Сын: Ураков Иван Ильин

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Запись МК 1904 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 89об-90, №38)
Рождение ребёнка
03.10.1905 ст.

Сын: Ураков Алексей Ильин

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

МК 1905 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-108, лист 166об-167, №70)
Рождение ребёнка
30.04.1908 ст.

Дочь: Таисия Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Отец по ошибке записан как Илья Константинов Овечкин. Запись в МК за 1908 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 10об-11, №29)
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.

Сын: Ураков Илья Ильин

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 177об-178, №31)
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 177об-178, №31)
Рождение ребёнка
20.03.1911 ст.

Сын: Ураков Василий Ильин

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 268об-269, №32)
Рождение ребёнка
11.02.1912 ст.

Сын: Ураков Алексей Ильин

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

Запись в МК за 1912 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 345об-346, №15)
Рождение ребёнка
15.06.1915

Дочь: Анна Ильина

Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов

МК 1915 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 176об-177, №50)
Смерть
Неизвестно

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