Уракова Зиновия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Сын: Ураков Иван Ильин
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Сын: Ураков Алексей Ильин
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Дочь: Таисия Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Сын: Ураков Илья Ильин
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Сын: Ураков Василий Ильин
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Сын: Ураков Алексей Ильин
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов
Дочь: Анна Ильина
Отец ребёнка: Ураков Илья Константинов