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Ураков Василий Ильин

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

20.03.1911 ст.

Дата смерти

22.03.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1911 ст.

Отец: Ураков Илья Константинов

Мать: Уракова Зиновия Николаева

Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 268об-269, №32)
Крещение
21.03.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: ознеченного села [Куракино] псаломщик Павел Кузьмич Наумов-Ожиганов. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 268об-269, №32)
Смерть
22.03.1911 ст.
В возрасте 2 дней - от слаборождения. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 319об-320, №17)
Похороны
24.03.1911 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на кладбище. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 319об-320, №17)

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