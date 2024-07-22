Ураков Василий Ильин
Место рождения
Дата рождения20.03.1911 ст.
Дата смерти22.03.1911 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1911 ст.
Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 268об-269, №32)
Крещение
21.03.1911 ст.
Восприемник: ознеченного села [Куракино] псаломщик Павел Кузьмич Наумов-Ожиганов. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 268об-269, №32)
Смерть
22.03.1911 ст.
В возрасте 2 дней - от слаборождения. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 319об-320, №17)
Похороны
24.03.1911 ст.
Погребён на кладбище. Запись в МК за 1911 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 319об-320, №17)