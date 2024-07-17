(Уракова) Агрипина Константинова
Место рождения
Дата рождения30.06.1869 ст.
Дата смерти04.08.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1869 ст.
Отец: Ураков Константин Павлов
Мать: Уракова Дарья Михайлова
МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 230об-231, №49)
Крещение
01.07.1869 ст.
Восприемница: того же починка крестьянина Федота Кириллова дочь Параскева. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 230об-231, №49)
Смерть
04.08.1869 ст.
В возрасте 2 месяцев - от родимца. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 264об-265, №45)
Похороны
06.08.1869 ст.
Погребена на приходском кладбище. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 264об-265, №45)