(Уракова) Агрипина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уракова) Агрипина Константинова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

30.06.1869 ст.

Дата смерти

04.08.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1869 ст.

Отец: Ураков Константин Павлов

Мать: Уракова Дарья Михайлова

МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 230об-231, №49)
Крещение
01.07.1869 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: того же починка крестьянина Федота Кириллова дочь Параскева. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 230об-231, №49)
Смерть
04.08.1869 ст.
В возрасте 2 месяцев - от родимца. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 264об-265, №45)
Похороны
06.08.1869 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на приходском кладбище. МК 1869 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 264об-265, №45)

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