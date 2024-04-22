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Ураков Павел Николаев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1828 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1835 г.р.
Вычислено 1837 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: Ураков Николай Степанов

Мать: Уракова Татьяна Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
До 1826

Жена: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Ураков Василий Павлов

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Место жительства
1827
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Утверждены господином министром финансов в 1827 году на жительство Уржумского уезда Буйской (?) волости в починок Лебляк-Мучаш. РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №39... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Федора Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Ураков Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Дочь: Аграфена Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Дочь: Афимья Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Агафья Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Ураков Константин Павлов

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Наталья Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Дочь: Марья Павлова

Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова

Поручитель
27.01.1865
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель на свадьбе Ивана Фёдорова Гужавина и Егении Семеновой Юферьевой. Запись в МК 1965 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-250, лист 30об-31. №4)
Поручитель
10.11.1871
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по жениху: Уржумского уезда Ирмучашского волости деревни Пигильмаша крестьянину Василию Корнилову Безсонову, православного вероисповедания, первым браком, 21 года. Запись в МК 1871 года В... Показать все
Поручитель
06.05.1873
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручитель по невесте: Уржумского уезда Ирмучашского волости деревни Пектемерсурта умершего крестьянина Аристарха Тимофеева Вахранева дочери Параскевы, православного вероисповедания, первым браком с р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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