Ураков Павел Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805
Отец: Ураков Николай Степанов
Мать: Уракова Татьяна Яковлева
Бракосочетание
До 1826
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Место жительства
1827
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Утверждены господином министром финансов в 1827 году на жительство Уржумского уезда Буйской (?) волости в починок Лебляк-Мучаш. РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 268об, №39... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Федора Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Ураков Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Дочь: Аграфена Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Дочь: Афимья Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Агафья Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Наталья Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Дочь: Марья Павлова
Мать ребёнка: Уракова Парасковья Назарова
Поручитель
27.01.1865
Поручитель на свадьбе Ивана Фёдорова Гужавина и Егении Семеновой Юферьевой. Запись в МК 1965 года Вознесенской церкви села Куракино (305-1-250, лист 30об-31. №4)
Поручитель
10.11.1871
Поручитель по жениху: Уржумского уезда Ирмучашского волости деревни Пигильмаша крестьянину Василию Корнилову Безсонову, православного вероисповедания, первым браком, 21 года. Запись в МК 1871 года В... Показать все
Поручитель
06.05.1873
Поручитель по невесте: Уржумского уезда Ирмучашского волости деревни Пектемерсурта умершего крестьянина Аристарха Тимофеева Вахранева дочери Параскевы, православного вероисповедания, первым браком с р... Показать все
Смерть
Неизвестно