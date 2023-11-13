Уракова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: Ураков Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Ураков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834