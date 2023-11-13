Уракова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Ураков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Ураков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Ураков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Ураков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Ураков Николай Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Николай Степанович

Смерть
После 1834
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