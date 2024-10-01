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Ураков Степан Николаев

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

16.09.1866 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Жена

Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1816 г.р.
Вычислено 1793 г.р.

Дети

Вычислено 1815 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1820 г.р.
Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Ураков Николай Степанов

Мать: Уракова Татьяна Яковлева

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Агрипина Андреева

Упоминание
25.06.1795 ст.
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об).
Упоминание
30.09.1811 ст.
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №36)
Бракосочетание
До 1814

Жена: Уракова Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Ураков Пётр Степанов

Мать ребёнка: Уракова Авдотья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Место жительства
До 1816
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Переехали оные по решению Вятской Казенной Палаты Уржумской округи Буйской волости в починок Пектемер-Сурт [по факту в Русский Лебляк]. РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 17... Показать все
Упоминание
1816
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1816 года починка Пектемерсурта (ЦГАКО 176-2-4, лист 182об, №11)
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: (Уракова) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Уракова Авдотья

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Ураков Михаил Степанов

Мать ребёнка: Уракова Авдотья

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминание
25.04.1834 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1834 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-908, лист 606об, №1)
Бракосочетание
До 1850

Жена: Уракова Афимия Моисеева

Упоминание
31.08.1850 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 57 лет в РС 1850 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-1339, лист 370об, №89)
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: (Уракова) Анна Степанова

Мать ребёнка: Уракова Афимия Моисеева

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминание
04.05.1858 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Упоминается в возрасте 64 лет в РС 1850 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-1339, лист 285об, №89)
Смерть
16.09.1866 ст.
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
В возрасте 71 года - натурально. МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 105об-106, №26)
Похороны
18.09.1866 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на приходском кладбище. МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 105об-106, №26)

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