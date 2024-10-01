Ураков Степан Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смерти16.09.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: Ураков Николай Степанов
Мать: Уракова Татьяна Яковлева
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
25.06.1795 ст.
Упоминается в возрасте 2 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 334об).
Упоминание
30.09.1811 ст.
Упоминается в возрасте 18 лет в РС 1811 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-381, лист 043, №36)
Бракосочетание
До 1814
Жена: Уракова Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Ураков Пётр Степанов
Мать ребёнка: Уракова Авдотья
Год рождения вычислен по РС 1816
Место жительства
До 1816
Переехали оные по решению Вятской Казенной Палаты Уржумской округи Буйской волости в починок Пектемер-Сурт [по факту в Русский Лебляк]. РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 17... Показать все
Упоминание
1816
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1816 года починка Пектемерсурта (ЦГАКО 176-2-4, лист 182об, №11)
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: (Уракова) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Уракова Авдотья
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Мать ребёнка: Уракова Авдотья
Упоминание
25.04.1834 ст.
Упоминается в возрасте 40 лет в РС 1834 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-908, лист 606об, №1)
Бракосочетание
До 1850
Жена: Уракова Афимия Моисеева
Упоминание
31.08.1850 ст.
Упоминается в возрасте 57 лет в РС 1850 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-1339, лист 370об, №89)
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: (Уракова) Анна Степанова
Мать ребёнка: Уракова Афимия Моисеева
Упоминание
04.05.1858 ст.
Упоминается в возрасте 64 лет в РС 1850 года починка Лебляк Мучаш (ЦГАКО 176-2-1339, лист 285об, №89)
Смерть
16.09.1866 ст.
В возрасте 71 года - натурально. МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 105об-106, №26)
Похороны
18.09.1866 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребён на приходском кладбище. МК 1866 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-100, лист 105об-106, №26)