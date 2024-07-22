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(Уракова) Мария Константинова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

24.10.1909 ст.

Дата смерти

19.01.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
25.01.1909 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянина Федота Васильева Уракова дочь, девица Анна. Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 83об-84, №9)
Рождение
24.10.1909 ст.

Отец: Ураков Фёдор Константинов

Мать: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова

Запись в МК за 1909 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 83об-84, №9)
Смерть
19.01.1910 ст.
В возрасте 1 года - от кашля. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 226об-227, №5)
Похороны
21.01.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Погребена на кладбище. Запись в МК за 1910 год Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 226об-227, №5)

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