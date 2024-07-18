(Уракова) Александра Фёдорова 08.04.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Уракова) Александра Фёдорова

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

08.04.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910 ст.

Отец: Ураков Фёдор Константинов

Мать: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова

Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 176об-177, №29)
Крещение
09.04.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Елизавета Петрова Овечкина. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 176об-177, №29)
Смерть
Неизвестно

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