(Уракова) Александра Фёдорова
Место рождения
Дата рождения08.04.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910 ст.
Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 176об-177, №29)
Крещение
09.04.1910 ст.
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница: той же деревни крестьянская девица Елизавета Петрова Овечкина. Запись в МК 1910 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-109, лист 176об-177, №29)
Смерть
Неизвестно