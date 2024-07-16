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Ураков Павел Фёдоров

Место рождения

Овечкино

Дата рождения

10.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914

Отец: Ураков Фёдор Константинов

Мать: Уракова (Киселёва) Анна Андрианова

МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 117об-118, №122)
Крещение
11.12.1914
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники - сын их Михаил [Фёдоров Ураков] и сестра матери младенца крестьянская жена Дарья Адрианова. МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 117об-118, №122)
Смерть
Неизвестно

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