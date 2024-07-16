Ураков Павел Фёдоров
Место рождения
Дата рождения10.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914
МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 117об-118, №122)
Крещение
11.12.1914
Куракино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники - сын их Михаил [Фёдоров Ураков] и сестра матери младенца крестьянская жена Дарья Адрианова. МК 1914 года Вознесенской церкви села Куракино (ГАРМЭ 305-1-110, лист 117об-118, №122)
Смерть
Неизвестно